Чехия готова заплатить гастарбайтерам за отъезд

Чехия готова заплатить иностранным рабочим за возвращение домой.

Об этом сообщает британское издание Telegraph.

По данным издания, правительство Чехии заявило о готовности приобрести билет в одну сторону на самолет или поезд и выплатить по 500 евро каждому иностранному рабочему, который потерял работу в этой стране и желает вернуться на родину.

Министр внутренних дел Чехии Иван ЛАНГЕР сообщил, что 56 гастарбайтеров уже вернулись домой и 270 обратились с просьбой о приобретении билетов.

В целом в Чехии работает около 300 тыс. иностранных рабочих, из них 84 тыс. украинцы. При этом, по мнению И.ЛАНГЕРА, в первой половине 2009 года около 12 тыс. иностранцев потеряют работу в Чехии.

В то же время, как отмечает издание со ссылкой на экспертов, предложенной чешским правительством возможностью захотят воспользоваться не все работники. Так, вьетнамские рабочие, количество которых в Чехии составляет 60 тыс. лиц, могут согласиться на получение билета домой и 500 евро, а вот украинские вряд ли захотят возвращаться в страну, “близкой к экономическому коллапсу”.