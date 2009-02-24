Канадской банковской системе кризис не страшен

Премьер-министр Канады Стивен Харпер выразил удовлетворение положением дел в национальной банковской системе, которой удалось избежать разрушительного действия мирового финансового кризиса. Канада - единственная западная страна, которой не потребовалось государственных вливаний в банковский сектор, отметил С.Харпер в интервью американским СМИ. "У нас действительно крепкая система регулирования и энергичные регуляторы, которые поддерживают постоянные контакты с банковским сектором", - сказал канадский лидер. Он добавил, что Канада избежала "проблем с ипотекой subprime" во многом благодаря тому, что канадские банки "в основном держат ипотечные закладные при себе, а не перепродают их".

В Канаде в отличие от США всего пять-шесть крупных банков, которые составляют основу финансового сектора. Несмотря на то, что котировки акций канадских банков снизились за период с начала финансового кризиса, ни одна из ведущих кредитных организаций страны не прибегла к прямой помощи государства, а капитализация канадских банков на сегодняшний день самая значительная в мире. Так, рыночная стоимость Royal Bank of Canada составляет 27,6 млрд долл. по сравнению с 11,6 млрд долл. у американского Citigroup, отмечает Associated Press.

На недавнем Всемирном экономическом форуме финансовая система Канады была признана самой прочной в мире, получив от опрошенных участников форума рейтинг 6,8 при максимальной оценке в 7 баллов. Вслед за Канадой в этом опросе расположились Швеция, Люксембург, Австралия и Дании (у всех по 6,7 балла).

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