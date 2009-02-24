Луценко посоветовал Секретариату Ющенко заняться своими взяточниками

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не собирается следовать совету Секретариата Президента Украины и уходить в отставку из-за событий в поселке Мирное в Крыму. Тем более, что намеки на его отставку сделал не Президент Виктор ЮЩЕНКО, а один из работников его Секретариата. Вместо этого ЛУЦЕНКО посоветовал работникам Секретариата Президента «лучше заниматься своим ведомством, в котором лишь за прошлый год было выявлено 150 взяточников по линии районных и обладминистраций”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

Министр считает, что смена кого-либо из руководства МВД, в том числе и министра, дестабилизируют работу министерства.

Как заявил Ю.ЛУЦЕНКО, МВД не поддерживает практику наказания высших должностных лиц ради популистского удовольствия. Он выразил убеждение, что практика поиска виновных методом смены в высшем руководстве не оправдывает себя. По его словам, он не считает целесообразным дестабилизировать своей отставкой 300-тысячный коллектив.

«Я сделаю все, чтобы этот досадный инцидент получил принципиальную оценку - до конкретных виновных в этом должностных лиц. Но не считаю целесообразным дестабилизировать 300-тысячную милицию, именно потому, что госпоже ВАННИКОВОЙ вдруг вспомнились цивилизованные страны», - отметил министр, выразив при этом сожаление, что пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА «служит в органе, который никоим образом не сделал страну цивилизованной».

Ю.ЛУЦЕНКО в который раз подчеркнул, что не держится за кресло министра внутренних дел. При этом он отметил: «Если желающие поиграть в стабильность ценой МВД найдутся, я с пониманием отнесусь к их желанию».

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Меджлис крымско-татарского народа распространил заявление о нападении работников спецподразделения «Беркут» на семью крымских татар ХАИРОВЫХ в поселке Мирное Симферопольского района Крыма. Во время операции был ранен один из членов семьи Мустафа ХАИРОВ.

23 февраля Отдел связей с общественностью Главного управления МВД в АР Крым заявил, что милиция не имела намерений нападать на семью крымских татар, а проводила операцию по задержанию находящегося в розыске преступника. Руководство крымского главка милиции принесло извинения пострадавшему и членам его семьи, а также пообещало компенсировать весь причиненный ущерб.

Кроме того, прокурор Симферопольского района возбудил уголовное дело по факту инцидента в поселке Мирное, где вследствие действий сотрудников спецподразделения «Беркут» пострадала мирная семья.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины. Действия сотрудников спецподразделения «Беркут» и Симферопольского райотдела милиции квалифицированы как превышение служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия.

В Секретариате Президента Украины подчеркивают, что после инцидента с участием спецподразделения милиции «Беркут» Ю.ЛУЦЕНКО должен подать в отставку с должности министра внутренних дел, сообщила сегодня, 24 февраля, на брифинге пресс-секретарь Президента И.ВАННИКОВА.