В Кременчуге грабители ходили на дело с игрушечным пистолетом

В Кременчуге задержаны двое мужчин, которые грабили жителей Полтавской области, угрожая игрушечным пистолетом.

Об этом УНИАН сообщила старший инспектор ЦОС ГУ МВД в Полтавской области Яна ХОЛОДНАЯ.

По ее словам, задержанные (оба – 25-летние) ранее были судимы.

Как отметил начальник Октябрьского райотдела милиции Полтавы Виталий ШЕВЧУГА, возбуждено уголовное дело по фактам грабежей и разбойных нападений.

«Уже доказана причастность к совершению 6 нападений по Октябрьскому району, одного нападения по Киевскому району, одного нападения по Полтавскому району, а также нападения в Кременчуге», - сказал В.ШЕВЧУГА.