В Кременчуге грабители ходили на дело с игрушечным пистолетом
17:52, 24 февраля 2009Общество
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Доказано 9 нападений
В Кременчуге задержаны двое мужчин, которые грабили жителей Полтавской области, угрожая игрушечным пистолетом.
Об этом УНИАН сообщила старший инспектор ЦОС ГУ МВД в Полтавской области Яна ХОЛОДНАЯ.
По ее словам, задержанные (оба – 25-летние) ранее были судимы.
Как отметил начальник Октябрьского райотдела милиции Полтавы Виталий ШЕВЧУГА, возбуждено уголовное дело по фактам грабежей и разбойных нападений.
«Уже доказана причастность к совершению 6 нападений по Октябрьскому району, одного нападения по Киевскому району, одного нападения по Полтавскому району, а также нападения в Кременчуге», - сказал В.ШЕВЧУГА.
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