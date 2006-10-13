В Крым прибыли мощи преподобного Сергия Радонежского, которые будут постоянно храниться в храме-часовне Святителя Луки на территории Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко (РКБ) в Симферополе.

Как передает УНИАН, министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ сообщил, что мощи переданы в Крым из Троице-Сергиевской Лавры (Сергиев Посад, Россия) по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия ІІ.

С.ДОНИЧ подчеркнул, что это событие имеет большое значение для всего Крыма. Он отметил, что в больничном храме-часовне уже имеются мощи Святителя Луки и Агафона Печерского. «Это большой праздник для всех крымчан, для представителей духовенства и здравоохранения, потому что без духовности общество может скатиться в пропасть. Возрождение духовности, идущее в последние годы, необходимо и пациенту, и врачу, и вообще любому человеку», - сказал министр.

В связи с важным событием в больнице состоялся крестный ход с участием представителей православной церкви, членов правительства автономии, главных врачей республиканских лечебно-профилактических учреждений и общественности. Кроме того, Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отслужил молебен.