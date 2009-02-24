На Киевщине завтра до 15° мороза

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только в южной части снег и мокрый снег, в Крыму с дождем. На дорогах гололедица.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке отдельные порывы 15-18 м/с. Температура ночью 7-12°, при прояснениях кое-где 15° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в южной части и в Закарпатье ночью 2-7° мороза (в Крыму около 0°), днем 1-6° тепла.

В Киеве и области в среду - облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в Киеве ночью около 10°, днем 0-2° мороза, по области ночью 7-12°, при прояснениях кое-где 15° мороза, днем 0-3° мороза.