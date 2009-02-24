В Газпроме сегодня в повестке дня - Украина
09:20, 24 февраля 2009Общество
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Заседание совета директоров
Совет директоров "Газпрома" сегодня на заседании рассмотрит вопрос о состоянии расчетов за природный газ со стороны хозяйствующих субъектов Украины и стратегии "Газпрома" в отношениях с "Нафтогазом Украины".
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский газовый холдинг, совет директоров "Газпрома" также рассмотрит вопросы о состоянии договорной кампании по обеспечению реализации инвестиционной программы на текущий год, об участии холдинга в разработке шельфовых месторождений.
Кроме того, в повестке вопрос о ходе реализации основных принципов финансовой стратегии "Газпрома" в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках.
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