В Газпроме сегодня в повестке дня - Украина

Совет директоров "Газпрома" сегодня на заседании рассмотрит вопрос о состоянии расчетов за природный газ со стороны хозяйствующих субъектов Украины и стратегии "Газпрома" в отношениях с "Нафтогазом Украины".

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский газовый холдинг, совет директоров "Газпрома" также рассмотрит вопросы о состоянии договорной кампании по обеспечению реализации инвестиционной программы на текущий год, об участии холдинга в разработке шельфовых месторождений.

Кроме того, в повестке вопрос о ходе реализации основных принципов финансовой стратегии "Газпрома" в условиях нарастания кризисных явлений на мировых финансовых рынках.