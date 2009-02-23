Суд запретил ОАО «Одессагаз» отключать газ тепловикам

Сегодня Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство шести горожан, подавших иски против ОАО "Одессагаз" о запрете отключений тепла и горячей воды в многоквартирные дома Киевского и Суворовского районов города.

Как передает корреспондент УНИАН, с учетом того, что представитель ответчика - ОАО «Одессагаз» на явился на первое заседание суда, адвокат истцов Р.ДМИТРИЕВ обратился к председательствующей на процессе судье Светлане ЯРОШ с ходатайством - «в обеспечение иска запретить «Одессагазу» прекращать подачу газа теплоснабжающим организациям до завершения судебного рассмотрения исков».

Кроме того, заявил Р.ДМИТРИЕВ, «каждый из шести граждан, проживающих в домах Таировского и Котовского жилмассивов и своевременно оплачивающих счета за теплоносители, требуют компенсации за причиненный моральный вред. Определив ее суммой в 500 грн. на человека за каждый день, который потребители были лишены коммунальных услуг».

Судья С.ЯРОШ приняла решение объединить шесть исков горожан, своевременно оплачивающих счета за теплоснабжение и горячую воду, к руководству ОАО «Одессагаз» и постановила удовлетворить ходатайство в обеспечение иска.

Констатировав, что представитель истца по неизвестным причинам проигнорировал явку в суд, судья С.ЯРОШ определила: запретить ОАО "Одессагаз" принимать какие-либо действия по прекращению поставки и транспортировки природного газа в дома Киевского и Суворовского районов Одессы.

В суде также было констатировано, что на заседание явились Олег ДЯГИЛЕВ – представитель Одесского горсовета, выступающего на стороне обратившихся в суд горожан, а также Леонид БЕЛОУСОВ, представляющий интересы коммунального предприятия «Теплоснабжение Одессы».

Следующее заседание по иску группы одесситов к местным газовикам назначено на 10.00 3 марта.