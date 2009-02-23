К 12 часам межбанковский доллар вырос до 8,82/8,88

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,5150/8,6325, к 12:00 цены выросли до 8,8250/8,8850 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2910/11, а к 12:00 понизились - 1,2865/66.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,9860/11,1515, к 12:00 цены ушли вверх - 11,3470/11,4385.