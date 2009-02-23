ГАИ задержала автомобиль с 20 тоннами контрабандной печени

Работниками дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции Винницкой области в селе Краснопилка Немировского района задержан автомобиль, в прицепе которого перевозилось свыше 20 тонн контрабандной свиной и говяжьей печени.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе профилактики ГАИ.

Согласно сообщению, в прицепе задержанного автомобиля перевозилось 18 720 кг свиной печени испанского производства. Было выяснено, что маркировки на пакетах, ящиках и документах не совпадают.

Также в прицепе обнаружено 2 390 кг польской говяжьей печени, которая перевозилась в картонных ящиках количеством 239 шт. по 10 кг каждый и на которую вообще не было никаких сопроводительных накладных.

Груз изъят и отправлен на исследование в научно-исследовательский экспертно–криминалистический центр УМВД Украины в Винницкой области.