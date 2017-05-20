В Киеве прошел всеукраинский "Велодень" (фоторепортаж)

Сегодня в Киеве состоялся «Велодень» - акция велосипедистов, которая прошла в формате парада по центральным улицам городов.

Читайте такжеВ Киеве с Арки дружбы народов убрали "радугу" (фото)

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, цель акции – привлечь внимание к активному, здоровому образу жизни и подчеркнуть необходимость создания безопасных и удобных условий для велосипедистов.

С 11:30 до 12:30 автомобильное движение по маршруту парада в центральной части города к Почтовой площади было перекрыто.

Маршрут общей колонны: Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – Бессарабская площадь – ул. Крещатик – Европейская площадь – Владимирский спуск – Почтовая Площадь – ул. Набережно-Крещатицкая – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – Московской мост – Парк Дружбы народов (бейсбольное поле).

Акция продолжилась спортивно-развлекательной программой в Парке Дружбы народов.