В Египте погиб один украинец и четверо белорусов

По уточненной информации Посольства Украины в Южно-Африканской Республике, в состав экипажа самолета Ан-12, который потерпел катастрофу сегодня в аэропорту египетского города Луксор, входили четверо граждан Беларуси и один гражданин Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в данное время Посольство Украины в Египте через представителя авиакомпании Aerolift (ЮАР) уточняет местожительство погибшего соотечественника в Украине с целью обеспечения перевозки его останков в Украину для захоронения.

Дело находится на особом контроле в Посольствах Украины в АРЕ, ЮАР и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее МИД Украины сообщал, что сегодня в 04.10 по местному времени, после взлета в аэропорту г. Луксор в момент набора высоты потерпел катастрофу самолет Ан-12 с пятью членами экипажа на борту, которые, по предварительной информации, являются гражданами Украины.

Воздушное судно принадлежало авиакомпании Aerolift (ЮАР) и выполняло рейс из Уганды в Украину и было вынуждено произвести посадку в Луксоре с целью дозаправки. В результате падения самолета погибли все члены экипажа. Останки пилотов доставлены в Luxor International Hospital и General Hospital г. Луксор.