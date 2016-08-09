Харьковские альпинисты покорили Монблан в Альпах (фото)

Об этом сообщает Newsroom.

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Восхождение по маршруту "через три Монблана" заняло около 16 часов. По словам альпинистов, восхождение не обошлось без небольших приключений, хотя в целом погода благоприятствовала харьковчанам.

"С плато сразу начался крутой подъем на гребень. В свете фонариков казалось, что мы лезем по вертикальной снежной стене. В один момент раздался грохот падающего ледника и сверху в стороны тропы, по которой шли люди, полетели несколько огромных глыб льда. К счастью, они остановились на снежном склоне выше тропы, по которой шли альпинисты. В этом месте неоднократно ледовые обвалы "хоронили" людей", - рассказал Копейна.

По его словам, таким оригинальным способом спортсмены отметили Международный День альпинизма и 230-ю годовщину первого восхождения на Монблан.