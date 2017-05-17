В полиции о блокировке ВКонтакте: не будет "Синего кита"

Блокировка доступа к российским интернет-ресурсам облегчит работу Нацполиции по некоторым направлениям деятельности. Об этом заявил на брифинге начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает Эспрессо.TV.

Отвечая на вопрос о том, усложнит работу полицейских решение о запрете ряда российских сайтов, Крищенко отметил: "Мне сложно спрогнозировать, повлияет ли. Не думаю, что нам будет сложнее работать".

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Он напомнил, что, популярная в последние месяцы среди подростков игра под названием "Синий кит", результатом которой является самоубийство ребенка, распространялась именно через социальную сеть ВКонтакте.

"На мой взгляд, как полицейского, который должен выявлять такие факты и пресекать, это (запрет российских интернет-ресурсов — Ред.) облегчит работу", - добавил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса.