"Элемент неожиданности": в СНБО объяснили, почему не предупредили о блокировании российских ресурсов

В СНБО объяснили, что не предупредили о запрете в Украине соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и сервиса 1С «для элемента неожиданности». Об этом заявил руководитель Службы по вопросам информационной безопасности Аппарата СНБО Валентин Петров, передает «Громадське».

В частности Петров, отвечая на вопрос о том, почему о введеных санкцииях не сообщали ранее, заявил: «Нужен элемент неожиданности».

Он также добавил, что новые ограничения обусловлены интересами информационной безопасности и касаются физических и юридических лиц.

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«Когда были кибератаки на финорганы, то на их компьютерах было российское программное обеспечение. Не думаю, что это совпадение», — заявил он.

Как сообщал УНИАН ранее, 16 мая президент подписал указ, который основывается на решении СНБО и накладывает санкции на ряд российских IT-компаний, в том числе разработчиков программного обеспечения. Также этот указ обязывает всех провайдеров заблокировать доступ к ряду российских интернет-сервисов, включая Яндекс, Вконтакте, Одноклассники.