Суд Харькова арестовал имущество китаянки, которой танкостроители передали секретную информацию

Как передает Depo.Харьков, об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Харькова от 27 апреля.

Суд рассмотрел ходатайство следователя Управления СБУ в Харьковской области об аресте имущества гражданки, которое было изъято 12 апреля по месту ее проживания. В частности, следователь просил арестовать ее персональный компьютер с жестким диском; папку серого цвета с копиями чертежей на 305 листах; книгу под названием "Трансмиссии зарубежных ОГМ" (военных гусеничных машин – ред.) с грифом "Для служебного пользования" на 47 листов.

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Для обоснования ходатайства следователь отметил об изъятых у гражданки Китая уликах. Она подозревается в том, что на Харьковщине осуществляла подбор специалистов и научных работников оборонно-промышленного комплекса, в том числе тех, которые имеют допуск к государственной тайне, с целью их привлечения к участию в разработках и модернизации военной продукции Китая.

По сведениям Главного отдела контрразведки УСБУ в Харьковской области, женщина с 10-15 апреля 2017 года организовала выезд отечественных специалистов-секретоносителей на территорию КНР с целью получения от последних сведений и технологий, которые составляют государственную тайну в сфере оборонно-промышленного комплекса. В частности, следователям известно о выезде в апреле 2017 года, бывшего работника ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова".

Суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте имущества гражданки Китая. Местом хранения арестованного имущества определили помещения для хранения вещественных доказательств следственного отдела Управления СБ Украины в Харьковской области.

Ранее харьковский суд установил, что бывший ведущий инженер ХКБМ им. Морозова без предупреждения выезжал из Украины в Китай. Мужчину признали виновным в нарушении законодательства о государственной тайне и оштрафовали на 170 грн.