В Тернополе призывник выпал с 5-го этажа сборного пункта облвоенкомата

В Тернополе тяжелые травмы получил призывник, который выпал с 5-го этажа сборного пункта облвоенкомата на ул. Троллейбусной. Как сообщил УНИАН начальник пресс-службы управления оперативного командования «Запад» Анатолий Прошин, инцидент произошел вчера 14 мая около 6 часов утра.

По данным Прошина, призывник, уроженец Тернопольского района, пытался покинуть пределы расположения областного сборного пункта Тернопольского облвоенкомата.

«Этот призывник долгое время не реагировал на повестки, его доставили с помощью полиции. Вчера, после утреннего подъема, он пошел в туалет, открыл окно и пытался спуститься по кондиционерах. Очевидно, сорвался», – сообщил Прошин.

Читайте такжеВ Киеве призывник выпрыгнул из окна военкомата

В результате падения юноша получил тяжкие телесные повреждения.

Военнослужащие наряда по областному сборному пункту предоставили пострадавшему неотложную медицинскую помощь, был осуществлен вызов кареты скорой помощи, которой тот был сразу доставлен в реанимационное отделение Тернопольской университетской больницы.

Все детали происшествия выясняются. По данному факту военным комиссаром Тернопольского областного военного комиссариата назначено служебное расследование.

Как оказалось первая скорая, которая ехала на данный вызов, попала в ДТП.

Также детали инцидента выясняют полицейские.