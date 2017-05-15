Обнародованы первые кадры утренней зарядки с Мариной Порошенко на канале Ахметова (видео)

Сегодня, 15 мая, на канале "Украина", который принадлежит Ринату Ахметову, в утреннем шоу вышел первый выпуск утренней зарядки с Мариной Порошенко. Рубрика первой леди называется "В ритме спорта".

Марина Порошенко демонстрирует несложные физические упражнения, которые должны помочь зрителям подготовиться к рабочему дню. Отрывки из утреннего эфира появились на YouTube.

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Во время воскресной пресс-конференции на просьбу журналистов прокомментировать новую работу Марины Порошенко на канале, который принадлежит Ринату Ахметову, президент заявил, что она с ним об этом не советовалась.

"У нас очень демократичные отношения в семье. Она (Марина – ред.) ведет активную общественную деятельность и в отношении того, что она собирается снимать цикл передач, не политических совершенно, она со мной не советовалась. Я посмотрел анонс – мне понравилось", - цитирует Петра Порошенко "Украинская правда".

О том, что жена президента будет проводить утреннюю зарядку в рубрике "В ритме спорта с Мариной Порошенко" на канале "Украина", УНИАН сообщал 29 апреля. Как известно, канал "Украина" входит в медиахолдинг "Медиа Группа Украина", принадлежащий "Систем Кэпитал Менеджмент" олигарха Рината Ахметова.