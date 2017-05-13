СБУ пока не запретила въезд в Украину российскому музыканту, выступавшему в Крыму (документ)

Служба безопасности Украины не принимала решения о запрете въезда в страну известному российскому певцу и музыканту Андрею Лысикову, более известного под псевдонимом "Дельфин", который выступал в оккупированном Крыму в конце февраля этого года. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Апострофа", высланном 4 мая.

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"По состоянию на дату запроса решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось", - говорится в документе.

В Киеве на 29 июня запланирован концерт "Дельфина". Судя по размещенной информации на сайте исполнителя, выступление состоится в рамках фестиваля Atlas Weekend. Однако имя "Дельфина" пока не указано в списке артистов на сайте фестиваля.

Ранее УНИАН сообщал, что выступавший в оккупированном Крыму российский рэпер едет с концертом в Киев.