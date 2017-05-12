Руслана рассказала о выступлении в финале Евровидения-2017: певица в кольчуге создаст "грозу"

Популярная певица Руслана, которая первой привезла конкурс в Украину, дала развернутую пресс-конференцию накануне финала Евровидения-2017. Об этом сообщает ТСН.

Руслана споет на трех языках: родном, английском и "языке своих гор". Долгое время исполнительница собирала вдохновение в Карпатах. В результате, ее номер с песней It's Magical будет действительно зрелищным: звезда предстанет в 10-килограммовой кольчуге и создаст настоящую грозу.

"Я буду говорить о музыке и о важных вещах. Обойти события, в которых я была в эпицентре – невозможно. Я знаю, как много людей испытывают страдания. Я знаю, что мое выступление является очень символичным. Знаю, что людей которые испытывают страдания, можно вылечить любовью. В 00.00 мы создадим грозу и это сделано намеренно. Любовь безудержна", - произнесла звезда.

В свое время выступление с Wild dances всколыхнуло Европу, поэтому для артистки было важно найти такую композицию, которой бы она могла превзойти громкий успех.

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"Я благодарна "Евровидению" за возможность это сделать. Это – большой шанс для Украины выйти на музыкальное пространство мира. Команда, которая работала над этим нашим шоу – огромна... Завтра вы увидите интеграцию Европы в Украину и Украины в Европу в музыке", - пообещала победительница "Евровидения-2004".

"Я буду выступать завтра в кольчуге, плюс 10 килограмм. Я снималась в этом костюме в клипе. Мы полностью создали настоящую грозу. Очень трудно в кольчуге танцевать под дождем. Но думаю, что это самое легкое, что можно было сделать. Самым трудным было пройти эти 12 лет и дойти до этого момента", - отмечает артистка.

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Финал Евровидения-2017 состоится 13 мая в 22:00 в Киеве. Организаторы объявили порядок выступлений всех победителей второго полуфинала конкурса.