Ведущие Евровидения-2017 исполнили победные хиты прошлых лет с украинским колоритом (видео)

23:31, 11 мая 2017
Общество
8928 0

Особенностью стало участие ведущих в оригинальном перфомансе.

11 мая в 22:00 начался второй полуфинал конкурса/ фото УНИАН

На открытии второго полуфинала Евровидения-2017 прозвучали известные хиты Евровидения, в исполнении которых принимали участие и ведущие конкурса.

Победные песни прошлых конкурсов Евровидения были выполнены с украинским колоритом. Особенностью стало участие ведущих в оригинальном перфомансе.

Как именно это было, смотрите на видео.

Читайте такжеВ Киеве обокрали журналиста, который приехал на Евровидение

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 11 мая, в 22:00 начался второй полуфинал конкурса Евровидение-2017. В этот вечер на сцене песенного конкурса выступают 18 участников, 10 из которых получат возможность выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

УНИАН ведет прямую трансляцию второго полуфинала конкурса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Евровидение-2017 в Украине
Теги: #Евровидение в Украине#Евровидение в Киеве онлайн трансляция