Ведущие Евровидения-2017 исполнили победные хиты прошлых лет с украинским колоритом (видео)

На открытии второго полуфинала Евровидения-2017 прозвучали известные хиты Евровидения, в исполнении которых принимали участие и ведущие конкурса.

Победные песни прошлых конкурсов Евровидения были выполнены с украинским колоритом. Особенностью стало участие ведущих в оригинальном перфомансе.

Как именно это было, смотрите на видео.

Читайте такжеВ Киеве обокрали журналиста, который приехал на Евровидение

Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 11 мая, в 22:00 начался второй полуфинал конкурса Евровидение-2017. В этот вечер на сцене песенного конкурса выступают 18 участников, 10 из которых получат возможность выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.

УНИАН ведет прямую трансляцию второго полуфинала конкурса.