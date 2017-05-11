Ведущие Евровидения-2017 исполнили победные хиты прошлых лет с украинским колоритом (видео)
Особенностью стало участие ведущих в оригинальном перфомансе.
На открытии второго полуфинала Евровидения-2017 прозвучали известные хиты Евровидения, в исполнении которых принимали участие и ведущие конкурса.
Победные песни прошлых конкурсов Евровидения были выполнены с украинским колоритом. Особенностью стало участие ведущих в оригинальном перфомансе.
Как именно это было, смотрите на видео.
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Как сообщал УНИАН, в Киеве сегодня, 11 мая, в 22:00 начался второй полуфинал конкурса Евровидение-2017. В этот вечер на сцене песенного конкурса выступают 18 участников, 10 из которых получат возможность выйти на главную сцену Евровидения 13 мая.
УНИАН ведет прямую трансляцию второго полуфинала конкурса.