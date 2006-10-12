Совместное заявление RosUkrEnergо и НАК ”Нафтогаз Украины”

Компания RosUkrEnergо AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" заявляют, что информация о прекращении поставок газа в Польшу не отвечает действительности. Об этом говорится в совместном заявлении RosUkrEnergо и НАК "Нафтогаз Украины", переданном агентству УНИАН.

В заявлении отмечается, что на самом деле "возникла лишь кратковременная техническая проблема, связанная со спецификой оформления и регистрации объемов газа на границе Украина-Польша.

Также в заявлении сказано, что "данный вопрос находится в стадии окончательного урегулирования», но компании подчеркивают, «что это не влияет на соблюдение контрактных обязательств со стороны RosUkrEnergо относительно компании PGNiG".

Как сообщал УНИАН, в начале недели польский газовый монополист Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG) сообщил, что Компания RosUkrEnergо со 2 октября приостановила поставки газа из Центральной Азии в Польшу.

"Мы не получаем гарантированные нам поставки газа уже в течение недели. Мы не знаем причины приостановки поставок и пытаемся выяснить их путем переговоров… Сейчас мы используем внутренние запасы, и остановка поставок не сказалась на потребителях ", - сказал Reuters представитель PGNiG Томаш ФИЛЛ.

Справка УНИАН. Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком российского и среднеазиатского природного газа в Украину с начала 2006 года.

RosUkrEnergo на 50% принадлежит «Газпрому», остальные 50% принадлежат компании Centragas Holding и находятся в номинальном держании Raiffeisen Investment. Бенефициарами Centragas Holding являются украинские предприниматели Дмитрий ФИРТАШ - 40% и Иван ФУРСИН - 10%.

Цена газа, закупаемого у RosUkrEnergo Украиной, с 1 января 2006 года составляет 95 долл. за 1 тыс. куб. м. При этом «Газпром» полностью передал компании права на продажу газа Украине, «Нафтогаз Украины» делегировал ей полномочия по экспорту газа за пределы страны. Реализацией газа украинским потребителям занимается ЗАО «УкрГаз-Энерго», созданное на паритетных началах НАК «Нафтогаз Украины» и RosUkrEnergo.