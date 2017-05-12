Представитель Болгарии на Евровидении-2017 пообещал в случае победы разбить награду в Москве (видео)

Финалист песенного конкурса «Евровидение» Кристиан Костов заявил в одном из интервью, что в случае своей победы - разобьет награду Хрустальный микрофон в Москве. Соответствующее видео обнародовано в YouTube.

"Надеюсь, что я приеду в Москву с "хрустальным микрофоном" (победной наградой "Евровидения", — прим. ред.) И разобью его на видео.. Надеюсь оно соберет много просмотров", - заявил Костов на видео.

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В то же время сам певец позже заявил, что российские СМИ неверно трактовали озвученную им информацию, передает Depo.ua.

"Конечно, я не хочу ничего разбивать. Россияне не дали мне договорить. Это была метафора. Я имел в виду, что хотел бы разделить победу со своей командой", – рассказал Костов журналистам на красной дорожке. Немного погодя Кристиан Костов добавил, что в восторге от Киева.

Ранее сообщалось, что представитель Болгарии на Евровидении-2017 выступал в оккупированном Крыму. Выступление Костова на полуострове состоялось 1 июня 2014 года, то есть через несколько месяцев после аннексии полуострова Россией.

Однако, 17-летнего представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова, попавшегося на выступлениях в оккупированном Крыму, вряд ли постигнет судьба запрещенной в Украине Юлии Самойловой. Певец продолжит участие в песенном конкурсе, так как посещал полуостров еще до принятия закона о пересечении границы, который сегодня это запрещает.