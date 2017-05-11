Представитель Болгарии на Евровидении-2017 выступал в оккупированном Крыму (видео)

В сети опубликовано видео выступления представителя Болгарии на Евровидении-2017 Кристиана Костова в "Артеке" в оккупированном Крыму.

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Выступление Костова на полуострове состоялось 1 июня 2014 года, то есть через несколько месяцев после аннексии полуострова Россией.

Музыкант будет представлять Болгарию во втором полуфинале Евровидения с песней Beautiful Mess.

Напомним, 9 мая в первом полуфинале Евровидения-2017 уже определили 10 участников финала: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Еще 6 участников попадают в финал автоматически: Украина как хозяйка конкурса и Великобритания, Испания, Италия, Германия и Франция как учредители и спонсоры конкурса.

Как сообщал УНИАН, 22 марта СБУ запретила въезд на территорию Украины представительницы РФ на Евровидении-2017 Самойловой сроком на три года из-за выступлений в оккупированном Крыму.