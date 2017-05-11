ГПСУ: Представитель Болгарии на Евровидении не нарушал правила пересечения границы Украины

У Госпогранслужбы не было оснований не пускать в Украину болгарского певца Кристиана Костова, поскольку он не нарушал правила пересечения границы Украины.

Об этом в комментарии УНИАН заявил помощник председателя Госпогранслужбы - пресс-секретарь Олег Слободян.

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“Совместно с СБУ еще работаем и изучаем все обстоятельства. Но на данный момент могу сказать следующее. Во-первых, мы действуем только в рамках компетенции, на момент, когда он въезжал (в Украину - УНИАН) в мае у нас не было информации, а также поручений от других правоохранителей, которые бы указывали, что он, возможно, нарушал законодательство Украины”, - сказал Слободян.

Во-вторых, по его словам, на момент, когда певец, возможно, посещал оккупированный полуостров, он был еще несовершеннолетним, то есть не мог лично принимать решения, а мог перемещаться только в сопровождении взрослых.

“А в-третьих, если верить СМИ, он посещал Крым в июне 2014 года, а законодательная норма, устанавливающая ответственность за посещение оккупированного Крыма через закрытые пункты пропуска, вступила в силу лишь в ноябре 2014 года, то есть на момент его посещения Крыма законодательно это еще не было урегулировано. Закон, как известно, обратной силы не имеет”, - отметил Слободян.

Напомним, ранее на видеохостинге YouTube была опубликована запись выступления Костова в детском центре "Артек" в Крыму. В аннотации к видео утверждается, что выступление Костова на полуострове состоялось 1 июня 2014 года, то есть через несколько месяцев после аннексии полуострова Россией.

Костов будет представлять Болгарию с песней Beautiful Mess во втором полуфинале «Евровидения-2017», который состоится сегодня, 11 мая, финал – 13 мая.