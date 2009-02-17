Анонимный тест на должность судьи прошли только 2 кандидата из 26

В Донецкой области реализован первый пилотный проект по анонимному тестовому отбору кандидатов на должность судей. В результате конкурса экзамен успешно сдали только 2 претендента из 26.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом шла речь во время рабочей встречи министра юстиции Украины Николая ОНИЩУКА с представителями Миссии Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине. В ходе встречи состоялся обмен информацией относительно введения в Украине анонимного тестового отбора кандидатов на должность судьи.

В ходе встречи министр юстиции отметил, что введение анонимного тестового экзамена для будущих судей, по образцу того, который в 2008 году был введен Минюстом для отбора кандидатов на должность нотариусов, это единственный способ, чтобы уже на этапе формирования судейского корпуса уменьшить риски попадания в него неподготовленных или случайных людей, а также сделать невозможной коррупционную составляющую этого процесса.

Министр юстиции сообщил, что начиная со следующего года Высшая квалификационная комиссия судей, которая действует при Совете судей Украины, намерена ввести анонимное тестирование на должность судьи в общеукраинском масштабе. Соответствующее решение о введении такой системы было принято Съездом судей Украины и поддерживается Министерством юстиции.