Депутат-регионал сбил насмерть двух людей

16 февраля в 2 часа ночи в городе Прилуки Черниговской области депутат Черниговского облсовета от Партии регионов Анатолий Мирошниченко, находясь за рулем автомобиля Lexus, сбил скутер Honda Tact, на котором ехали двое мужчин, - 27 и 28 лет.

Они погибли на месте ДТП.

Когда на место трагедии прибыли родственники погибших, Мирошниченко уже не было. В его приемной сообщили, что он находится в больнице, впрочем не уточнили, в какой именно.

Мирошниченко является также председателем правления ОАО "Прилуцкий птицекомбинат".

Как удалось выяснить, Lexus 2008 года выпуска, которым управлял депутат, ему не принадлежит – он пользовался им по доверенности.

Сейчас подробности происшествия выясняются.

ТСН