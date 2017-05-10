В Израиле украинца приняли за диверсанта (видео)

В Израиле возле городе Тель-Авив, по данным местных СМИ, произошло опасное недоразумение с участием украинца, говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что возле одного из офисов министерства обороны охранникам показался подозрительным мужчина, который разговаривал на русском. Когда его попросили остановиться, мужчина не отреагировал на просьбу, как в итоге стало известно потому, что не знал иврита.

Охранники попытались задержать прохожего. В свою очередь мужчина решил, что на него нападают и начал отбиваться. Один из охранников даже сделал выстрел в воздух.

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На место происшествия вызвали полицейских, которые, приехав, выяснили обстоятельства, мужчину отпустили. В украинском посольстве проверяют, действительно ли участник инцидента - наш соотечественник.