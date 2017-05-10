Столкновения в Днепре 9 мая: в полицию доставили 25 человек

В Днепре в отделения полиции доставили 25 человек, которых проверяют на причастность к беспорядкам во время массовых мероприятий 9 мая. Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области, в Соборное отделение полиции, кроме доставленных утром 15 человек, было доставлено еще 10 молодых людей, которых проверяют на причастность к беспорядкам во время массовых мероприятий.

По словам начальника Днепровского отдела полиции Андрея Бидыло, всего в массовых мероприятиях в Днепре приняли участие 25 тыс. жителей. В городе в охране общественного порядка было задействовано 1850 правоохранителей. День прошел напряженно, между участниками мероприятий произошло несколько стычек. В результате конфликта за медицинской помощью обратилось 6 полицейских, из них двое - с поражением глаз в результате распыления слезоточивого газа неизвестными лицами. Также медицинская помощь на месте происшествия была оказана двум пожилым людям. Еще четыре человека обратились в больницы, трое из которых после оказания помощи покинули медзаведение, один человек сейчас остается в больнице.

Также Бидыло сообщил, что в пунктах предварительного досмотра, дислоцированных в местах проведения мероприятия, полицейские изъяли 6 пистолетов – 3 травматических, 1 пневматический, 1 газовый с сомнительной регистрацией и 1 незарегистрированный газовый, 4 ножа, 6 газовых баллончиков, из которых 5 «Перец» и 1 «Терен-4», шило, гвоздь, пилочку для ногтей и другие предметы. Кроме того, полицейские изъяли у группы молодых людей 10-литровую канистру с неустановленной жидкостью со специфическим резким запахом химического вещества. Для установления ее содержания вещество отправили на исследование. Среди некоторых личных вещей были обнаружены балаклавы, газовый баллончик и др.

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По факту хулиганских действий в Соборном отделении полиции открыто два уголовных производства по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Подозреваемый мужчина, 1991 года рождения, доставленный в полицию как один из инициаторов конфликта, задержан в порядке ст. 208 УПКУ.

Полиция продолжает работу по установлению всех обстоятельств конфликта и выявления причастных к нему лиц.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 9 мая во время шествия к монументу Славы представителей Социалистической партии и партии «Оппозиционный блок» между ветеранами АТО, охраной и полицией возникли столкновения. Полиция применила дубинки, пострадали несколько ветеранов АТО, одного с разбитой головой забрала «скорая помощь».

По версии правоохранителей, конфликт начался из-за того, что социалисты шли колонной с розовыми флагами своей партии. На просьбу их опустить не отреагировали.

Также несколько ветеранов АТО остановили колонну «Оппозиционного блока», которая направлялась также к монументу Славы с синими шариками. Там возникла потасовка между ветеранами АТО и мужчинами спортивной внешности. Всего в отделение полиции было доставлено 15 человек. Травмированы 14 человек – 8 участников мероприятия и 6 полицейских.