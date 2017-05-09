В Виннице активисты сорвали проведение пророссийской акции (видео)

В Виннице активисты сорвали проведение пророссийской акции по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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Как передает корреспондент УНИАН, на Европейской площади состоялась акция «Победили Гитлера - победим и Путина», в которой приняли участие представители «Национального корпуса», студенческого сообщества «Сова» и участники АТО. Они держали плакаты с надписями: «Україна переможе», «Перемогли Гітлера - переможемо Путіна» та «Доля Гітлера - майбутнє Путлера» («Украина победит», «Победили Гитлера - победим Путина» и «Судьба Гитлера - будущее Путлера»).

Также сегодня представители левых попытались провести шествие под лозунгом: «Никто не забыт, ничто не забыто», заявленнле местной организацией партии «Союз левых сил». Около 100 пенсионеров в сопровождении оркестра с красными лентами и лозунгами о Дне победы планировали пройти по центру города. Однако к их шествию присоединились участники акции «Победили Гитлера - победим и Путина», со своими лозунгами и государственными флагами. Пройдя около 100 метров, участники пророссийской акции отказались от «общего» марша, свернули транспаранты и разошлись.