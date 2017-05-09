В Москве воюющие на Донбассе боевики РФ вышли на акцию "Бессмертный полк" (фото, видео)

В Москве российские боевики, принимающие участие в боях на Донбассе, вышли на акцию "Бессмертный полк".

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, эта группа растворилась среди участников акции.

Тем не менее, несколько десятков человек в российской военной форме с эмблемами боевых подразделений боевиков также прошли по Тверской улице.

Они пронесли над собой растяжки с фотографиями боевиков, ликвидированных на Донбассе, снабженных надписями "Добровольцы России", "Всегда в строю", "Бессмертный полк Донбасса".

В отличие от других участников шествия, боевики вели себя агрессивно.

В целом на акцию "Бессмертный полк" в Москве вышли сотни тысяч людей.