В Ивано-Франковске отключили горячую воду

В Ивано-Франковске с целью экономии газа для теплоснабжения отключили горячую воду.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в коммунальном предприятии «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго».

По словам директора предприятия Арсена БЛАЩУКА, на такой шаг пришлось пойти из-за больших долгов тепловиков за газ.

«Чтобы не отключать жителей города от тепла, пришлось пойти на такой шаг, – заметил он. – Чтобы не останавливать котельную по требованию газовиков, предприятие решило прекратить снабжение горячей воды потребителям. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не поднимем расчеты на надлежащий уровень», - объяснил А.БЛАЩУК.

За январь 2009 года предприятие задолжало ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ 21 млн. грн. Общая задолженность «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» за потребленный природный газ перед ДК «Газ Украины» на 1 февраля 2009 года составила почти 30 млн. грн., а долг населения перед коммунальным предприятием за услуги теплоснабжения по состоянию на 1 февраля составил 28,5 млн. грн.

На подъездах жилых домов развешаны объявления с требованием к населению погасить долги за теплоснабжение, поскольку иначе квартиры будут отключать от тепла.

Справка УНИАН. КП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» является монополистом по предоставлению услуг тепло- и горячего водоснабжения в областном центре Прикарпатья. Предприятие эксплуатирует 37 котельных, на балансе предприятия - 150 км тепловых сетей. КП предоставляет услуги по централизованному теплоснабжению в почти 48 тысяч квартир.