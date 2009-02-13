ЕС за более тесную интеграцию с Украиной, Грузией и Азербайджаном
20:23, 13 февраля 2009Общество
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"Речь идет не о членстве..."
Европейский Союз выступает за более тесную интеграцию с Украиной, Грузией и Азербайджаном.
Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК после переговоров с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ, сообщает ИА "Туран".
По словам М.ТОПОЛАНЕКА, интеграция предполагает упрощение визового режима, участие Украины, Грузии и Азербайджана в ряде программ ЕС. При этом М.ТОПОЛАНЕК подчеркнул, что "речь идет не о членстве в ЕС, а тесном сближении".
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