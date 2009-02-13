ЕС за более тесную интеграцию с Украиной, Грузией и Азербайджаном

Европейский Союз выступает за более тесную интеграцию с Украиной, Грузией и Азербайджаном.

Об этом заявил премьер-министр председательствующей в Евросоюзе Чехии Мирек ТОПОЛАНЕК после переговоров с премьер-министром Азербайджана Артуром РАСИЗАДЕ, сообщает ИА "Туран".

По словам М.ТОПОЛАНЕКА, интеграция предполагает упрощение визового режима, участие Украины, Грузии и Азербайджана в ряде программ ЕС. При этом М.ТОПОЛАНЕК подчеркнул, что "речь идет не о членстве в ЕС, а тесном сближении".