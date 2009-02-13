Ющенко прибыл в «Борисполь»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО прибыл в аэропорт “Борисполь”, где должен встретить самолет с освобожденными из пиратского плена моряками судна «Фаина».

Как передает корреспондент УНИАН, в “Борисполе” собираются родственники членов экипажа, с которыми В.ЮЩЕНКО планирует пообщаться.

Ориентировочно самолет из Кении прибудет в 11.27.

Как сообщалось, сухогрузное судно "Фаина" было захвачено пиратами 25 сентября 2008 года у берегов Сомали. На момент захвата на "Фаине" находились 17 граждан Украины, трое россиян из Петербурга и один гражданин Латвии. Капитан судна - гражданин России Владимир Колобков - умер от сердечного приступа.

Сомалийские пираты 5 февраля получили 3,2 млн. долл. выкупа за судно и покинули его.