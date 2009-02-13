Видеоигры не вредны для детей

Европейский парламент не нашел доказательств того, что видеоигры вредны для детей, пишет The Guardian. Напротив, многие проекты помогают юным геймерам приобрести различные полезные навыки. В отчете Европарламента отмечается, что игры могут развивать стратегическое, творческое и нестандартное мышление, а также учат взаимодействовать с другими людьми.

По мнению специалистов в области компьютерных игр и психологов из Франции, Германии, Голландии и США, игры оказывают позитивное влияние на детей. В отчете отмечается, что европейским школам стоит использовать их в обучающих целях. Также Европарламент советует подробно рассказать самим учащимся и их родителям о пользе и вреде видеоигр.

Представители Европейского парламента признают, что в некоторых случаях жестокие игры могут провоцировать агрессивное поведение. Однако в настоящий момент никто не смог доказать, что подобные проекты гарантированно оказывают негативное влияние на геймеров. Поэтому чиновники не видят поводов для того, чтобы запрещать их продажу на законодательном уровне.

Лента.ру