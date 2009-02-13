Видеоигры не вредны для детей
Версия Европарламента
Европейский парламент не нашел доказательств того, что видеоигры вредны для детей, пишет The Guardian. Напротив, многие проекты помогают юным геймерам приобрести различные полезные навыки. В отчете Европарламента отмечается, что игры могут развивать стратегическое, творческое и нестандартное мышление, а также учат взаимодействовать с другими людьми.
По мнению специалистов в области компьютерных игр и психологов из Франции, Германии, Голландии и США, игры оказывают позитивное влияние на детей. В отчете отмечается, что европейским школам стоит использовать их в обучающих целях. Также Европарламент советует подробно рассказать самим учащимся и их родителям о пользе и вреде видеоигр.
Представители Европейского парламента признают, что в некоторых случаях жестокие игры могут провоцировать агрессивное поведение. Однако в настоящий момент никто не смог доказать, что подобные проекты гарантированно оказывают негативное влияние на геймеров. Поэтому чиновники не видят поводов для того, чтобы запрещать их продажу на законодательном уровне.