Праздник шашлыков и маевок: истории и традиции 1 мая (видео)

10:42, 01 мая 2017
Общество
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1 мая в разных странах отмечают День труда.

В Украине 1 мая - просто дополнительный выходной и праздник шашлыка / Скриншот УНИАН

В советское время это был один из самых важных праздников в году, который сопровождался массовыми демонстрациями.

Сегодня же в Украине 1 мая утратило свой изначальный политический характер. Для большинства людей это всего лишь дополнительный выходной, повод для развлечений, а также начало дачно-огородного сезона.

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В каких странах 1 мая устраивают уличные праздники, а где отмечают весенний карнавал студентов, смотрите в ролике УНИАН.

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