СБУ не располагает данными о подготовке терактов или провокаций на майские праздники в Одессе

Служба безопасности Украины не располагает информацией о подготовке терактов или провокаций на майские праздники в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук сообщил сегодня на брифинге.

«К сожалению, из-за печальных событий, произошедших в Одессе в мае 2014 года, конечно, ситуация на майские праздники, особенно в Одесском регионе, довольно напряженная. Мы это всегда учитываем и взаимодействуем с другими правоохранительными органами для того, что предотвратить возможные провокации», - заявил он.

«Информация, которая у нас есть, проверяется через оперативные возможности, и на сегодняшний день говорить о том, что конкретная подготовка к какому-то теракту или каким-то конкретным провокациям, связанным с насилием против людей, такой информации нет», - добавил Ткачук.

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Как сообщал УНИАН, 18 апреля народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Рабинович заявил, что на майские праздники в Одессе планируются различные провокации. По его данным, на организацию провокаций выделены значительные средства.

19 апреля руководитель Департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко заявил, что СБУ планирует пригласить Рабиновича для получения объяснений по поводу информации о выделении 27 млн грн на провокации 2 мая в Одессе.

Сегодня Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что спецслужбы РФ готовят провокационные мероприятия антиукраинской направленности на территории Одесской области под предлогом памяти погибших во время событий в Одессе в 2014 году (2 мая) и Дня победы (9 мая) с целью формирования негативного имиджа Украины в контексте проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2017".

Как известно, 62-й музыкальный конкурс "Евровидение" пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран.