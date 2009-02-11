«Выставка шпаргалок» порадовала занятными экземплярами

В Виннице была проведена выставка шпаргалок.

Как сообщили УНИАН в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, выставка стала итогом двухнедельного «Конкурса шпаргалок», который прошел в Виннице при содействии Молодежного совета при городском председателе и отдела по делам семьи, молодежи и туризма к дню студента (день Святой Татьяны – 25 января).

На выставке, проходившей в торгово-развлекательном комплексе «Магицентр» были выставлены лучшие образцы шпаргалок. Известные всем студентам «шпаргалки-гармошки» - это только одна из 70 разновидностей, которые были представлены на выставке. Шпаргалка «Чупа-чупс», на обруче для волос, дискетах и этикетках бутылок из-под воды, в калькуляторах и даже на сигаретах стали занятными штучками «шпаргалочной» экспозиции.

О технологии изготовления таких шпаргалок и методике их использования рассказывали девушки в мантиях.

Организаторы выставки утверждают, что студентам с этого времени необходимо остерегаться, ведь теперь их секреты известны и преподавателям.

Шесть победителей конкурса, которые просили не называть учебные заведения, в которых они учатся, - получили от организаторов конкурса сладкие подарки. А главная победительница Виктория ЯКИВЕЦ, которая принесла целую серию шпаргалок винницких школьников, - набор энциклопедий.