Депутаты ЕП требуют немедленного перевода в Украину осужденного в РФ крымскотатарского активиста Зейтуллаева

Депутаты Европейского парламента решительно осудили судебный приговор крымскотатарскому активисту Руслану Зейтуллаеву и требуют от российских оккупационных властей немедленно перевести его в Украину.

Об этом говорится в заявлении для прессы, текст которого передан собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

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"Мы, депутаты Европейского парламента, решительно осуждаем тот факт, что крымскотатарскому активисту Руслану Зейтуллаеву был вынесен приговор к 12 годам заключения. В этой связи мы требуем от российских оккупационных властей предоставить украинскому консулу свободный доступ к Зейтуллаеву и перевести его в Украину", - говорится в заявлении.

Политики также указали на тот факт, что Зейтуллаев три недели проводил голодную забастовку и попросили обеспечить ему немедленное медицинское обследование и госпитализацию.

"Мы решительно осуждаем все нелегальные и незаконные репрессии российских оккупационных властей в отношении крымских татар, которых преследуют под фальшивым предлогом борьбы с исламским радикализмом в рамках так называемой «Хизб ут-Тахрир»", - подчеркнули депутаты.

Заявление подписали одиннадцать депутатов ЕП: Пятрас Ауштрявичюс, Михал Бони, Реббека Хармс, Чарльз Теннок, Яромир Щетина, Джули Уорд, Павел Свобода, Анна Фотыга, Иван Стефанек, Тибор Шаний, Антанас Гуога.

Как сообщалось ранее, сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону увеличил до 12 лет срок заключения крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого власти РФ называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир».

В этой связи Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест и требует освобождения Зейтуллаева.