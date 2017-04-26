Украина призвала мир усилить давление на РФ для освобождения незаконно удерживаемых украинцев

Украина призывает международное сообщество усилить политическое и дипломатическое давление на Российскую Федерацию для освобождения Руслана Зейтуллаева и других граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД в связи с вынесением российскими властями обвинительного приговора по делу незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Зейтуллаева.

«Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает противоправное и антигуманное решение Северо-Кавказского окружного военного суда (г. Ростов-на-Дону), которым гражданин Украины Руслан Зейтуллаев, незаконно удерживаемый на территории РФ, лишен свободы на 12 лет», - подчеркнули в ведомстве.

По убеждению МИД, это судебное решение стало очередным доказательством полной ангажированности российской судебной системы, которая в условиях господствующего в России тоталитарного режима превратилась в инструмент репрессий против несогласных с бесправием, диктатом и российской агрессией.

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Также, как отметили в министерстве, дело Зейтуллаева подтверждает, что Россия не имеет никаких намерений прекращать дискриминационные действия в отношении представителей крымскотатарского народа, несмотря на соответствующее решение Международного суда ООН.

Вместе с тем, МИД Украины требует от российской стороны прекратить противоправные действия против граждан Украины, восстановить уважение к международному праву и решению Международного Суда ООН и немедленно освободить Зейтуллаева для его беспрепятственного возвращения в Украину.

«Призываем международное сообщество принять меры с целью усиления политического и дипломатического давления на Российскую Федерацию для освобождения Руслана Зейтуллаева и других граждан Украины, которые незаконно удерживаются в РФ, совместно выступить в защиту жизни, безопасности и общечеловеческих прав граждан Украины, которые стали заложниками агрессивной политики Российской Федерации против Украины», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону увеличил до 12 лет срок заключения крымскому татарину Руслану Зейтуллаеву, которого власти РФ называют организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир».

Российская прокуратура просила для Зейтуллаева 17 лет лишения свободы.

Ранее, в сентябре 2016 года, суд в России приговорил Зейтуллаева к 7 годам лишения свободы, признав его виновным в «участии в террористическом сообществе». Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было снова направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы.

МИД Украины выразил решительный протест российской стороне в связи с сегодняшним приговором Зейтуллаеву, назвав решение политически мотивированным.