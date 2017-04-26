Дело "Хизб ут-Тахрир": крымского татарина Зейтуллаева в России приговорили к 12 годам колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону вынес постановление о 12 годах лишения свободы для фигуранта дела «Хизб ут-Тахрир» крымского татарина Руслана Зейтуллаева. Эту информацию подтвердили адвокаты Эдем Семедляев и Эмиль Курбединов, сообщает Радио Свобода.

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«Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима крымского татарина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого в организации в Крыму ячейки «Хизб ут-Тахрир». Поддержать Зейтуллаева пришли более 20 человек», – отметил журналист Владислав Рязанцев.

Адвокат Курбединов сообщил, что Зейтуллаев сегодня начнет выходить из голодовки, которую он начал 4 апреля в знак протеста.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела Хизб ут-Тахрир» Зейтуллаев заявил о намерении голодать до вынесения приговора. Он выдвинул к российской власти ряд требований: прекратить уголовное преследование крымских татар по статьям «терроризм» и «экстремизм», допустить к нему в СИЗО представителей МИД Украины, а также освободить других фигурантов севастопольского «дела Хизб ут-Тахрир».

Прокуратура просила для Зейтуллаева 17 лет лишения свободы.

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года признал Зейтуллаева виновным в «участии в террористическом сообществе» и приговорил его к 7 годам лишения свободы. Российская прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде России, и дело было вновь направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд на пересмотр. Следственные органы настаивали, чтобы Зейтуллаев был признан не участником, а организатором террористической группы. Соответствующая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает санкцию от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Организация «Хизб ут-Тахрир» признана террористической и запрещена в России. Москва насаждает этот запрет и в оккупированном Крыму.