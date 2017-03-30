В Харькове 19 полицейских уволили за "пьяное" вождение

16:50, 30 марта 2017
Общество
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По каждому случаю проводится тщательная проверка.

По каждому случаю проводится тщательная проверка / УНИАН

В прошлом году из рядов полиции Харькова уволили 19 сотрудников за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает 057.ua.

За 3 месяца текущего года выявлено уже 6 таких случаев. Об этом сообщил начальник областного "главка" Анатолий Дмитриев во время совещания с руководителями территориальных подразделений.

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"По каждому случаю проводится тщательная проверка. В случае доказательства вины работника полиции, он сразу будет отстранен от занимаемой должности", - отметил Дмитриев.

Как сообщалось, ранее в Мукачево пьяный прокурор, убегая от патрульных, устроил ДТП.

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Теги: #полиция#Харьков#алкоголь