В Харькове 19 полицейских уволили за "пьяное" вождение
16:50, 30 марта 2017Общество
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По каждому случаю проводится тщательная проверка.
По каждому случаю проводится тщательная проверка / УНИАН
В прошлом году из рядов полиции Харькова уволили 19 сотрудников за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает 057.ua.
За 3 месяца текущего года выявлено уже 6 таких случаев. Об этом сообщил начальник областного "главка" Анатолий Дмитриев во время совещания с руководителями территориальных подразделений.
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"По каждому случаю проводится тщательная проверка. В случае доказательства вины работника полиции, он сразу будет отстранен от занимаемой должности", - отметил Дмитриев.
Как сообщалось, ранее в Мукачево пьяный прокурор, убегая от патрульных, устроил ДТП.
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