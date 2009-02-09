В Харькове отравили 70 курсантов

По предварительным данным, 70 курсантов Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета «ХПИ» отравились мясными котлетами, которые испортились из-за отключения холодильного оборудования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный государственный санитарный врач Министерства обороны Украины Валерий БАРКЕВИЧ сегодня на брифинге.

По его словам, 29-30 января харьковское военное учебное заведение было отключено от энергоснабжения из-за задолженности. В связи с этим в курсантской столовой не работало оборудование, в частности, холодильники, в которых хранились продукты питания.

В.БАРКЕВИЧ отметил, что, несмотря на это обстоятельство, сотрудники коммерческой гражданской структуры, которая организует питание военнослужащих, не приняли надлежащих мер и, по предварительному заключению, подали курсантам котлеты из испорченного мяса.

«Фирма должна была предусмотреть последствия аварийной ситуации, например, перейти на сухие пайки», - сказал В.БАРКЕВИЧ.

Он подчеркнул, что в Минобороны будут принимать строги меры для привлечения к ответственности лиц, виновных в отравлении курсантов. Это могут быть штрафные санкции, отказ от дальнейшего сотрудничества с коммерческой структурой.

«Ответственные однозначно должны быть наказаны. Это те, кто следит за соблюдением технологий приготовления еды и соблюдением санитарно-гигиенических условий в столовой», - сказал В.БАРКЕВИЧ.

В то же время он высказал претензии к энергопоставляющей компании. По словам главного санитарного врача Минобороны, ответственные за обесточивание вузов должны думать о последствиях.

По словам В.БАРКЕВИЧА, в настоящий момент состояние здоровья 70 госпитализированных военнослужащих удовлетворительное, течение болезни легкое и в течение нескольких дней все курсанты будут выписаны из госпиталя.

Как передает корреспондент УНИАН, в выходные дни (7-8 февраля) 70 курсантов Харьковского гвардейского факультета военной подготовки Национального технического университета «ХПИ» были госпитализированы в Военный медицинский клинический центр Северного региона с предварительным диагнозом – острое кишечное инфекционное заболевание.

В конце января с.г. В Харькове из-за долгов за электроэнергию было обесточено 4 военных объекта.