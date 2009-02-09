Россия задержала два украинских судна

Российские пограничники в минувшие выходные задержали в Азовском море два украинских судна по подозрению в незаконном рыбном промысле, на борту траулеров было обнаружено более 10 тонн рыбы ценных пород - пеленгаса и бычка.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба Черноморско-Азовского пограничного управления береговой охраны ФСБ РФ, передает РИА «Новости».

По данным ведомства, среди выявленных нарушителей - промысловое судно "Ялта" и средний черноморский сейнер "Арго".

"Нарушители на обоих судах осуществляли рыбный промысел донным тралом, не имея разрешения на это орудие лова", - уточнила пресс-служба.

По данным погрануправления, рыбаки "Ялты" успели наловить около 5 тонн пеленгаса и бычка, а рыбаки "Арго" - около 6 тонн пеленгаса.

"Ущерб, нанесенный судами-нарушителями биоресурсам Азовского моря, составил несколько миллионов рублей", - уточнила пресс-служба.

По факту незаконного рыбного промысла судном "Ялта" возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов), которая предусматривает лишение свободы до двух лет.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту рыбного промысла судном "Арго" пока не решен, уточнила пресс-служба.