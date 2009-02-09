На межбанке долларом торгуют по 8,06/8,18

Сегодня на межбанке торги по доллару США открылись котировками 8,0350/8,1850 грн./долл., к 11:00 спрэд сузился – 8,0600/8,1800.

Как сообщили УНИАН в финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2200/0,2260, а к 12:00 цены повысились 0,2230/0,2265. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 36,1200 (-0,1650).

Торги по евро-гривне сегодня стартовали котировками 10,3430/10,5665, к 11:00 цены ушли вверх – 10,3840/10,5690.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2891/92, изменяясь в достаточно узком коридоре.