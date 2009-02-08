Ющенко об о.Змеиный: назвать это поражением – рука не поднимается

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает здоровым компромиссом решения Международного суда ООН по острову Змеиный.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что украинская дипломатия “сделала блестяще дело” и урегулировала очень сложную проблему в двусторонних отношениях Украины и Румынии.

“Это не вопрос победы кого-то над кем-то. Это здоровый компромисс”, - сказал Президент.

Он также обратил внимание на то, что после решения суда морская территория между двумя государствами распределена 2,1:1 в интересах Украины. Более того, из 26 разведанных месторождений нефти и газа нашей стране отошло 21 месторождение. “И после этого называть это поражением – рука не поднимается. Мы не проиграли. Мы нашли исключительно здоровый способ через верховенство международного права найти ответ в конфликте, который стоил нам миллиарды и миллиарды долларов за последние 15-17 лет”, - отметил Глава государства.

Также В.ЮЩЕНКО выразил мнение, что решение Международного суда позволит вывести отношения между Украиной и Румынией на новый уровень.