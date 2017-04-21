В сети появились первые официальные фото с седьмого сезона "Игры престолов"

Телеканал HBO опубликовал первые официальные фотографии из седьмого сезона сериала «Игра престолов». Фотографии можно увидеть на сайте телеканала.

В частности, на фотографиях изображены сцены с ключевыми героями киносаги, а именно можно увидеть Джона Сноу (в исполнении Кита Харингтона), Серсею Ланнистер (Лина Хиди), Джейме Ланнистера (Николай Костер-Вальдау), Петира Бейлиша (Эйдан Гиллен), Сансу Старк (Софи Тернер), Арью Старк (Мейси Уильямс), Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк), Тириона Ланністера (Питер Динклэйдж).

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Кроме того, выложены фотографии таких персонажей, как Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи), Тормунд Великанова Смерть (Кристофер Хивью), Давос Сиворт (Лиам Каннингем).

Как сообщал УНИАН ранее, авторы сериала «Игра престолов» выложили в сеть новое промо-видео седьмого сезона. Ролик разместили на официальных страницах в соцсетях. На видео под названием Long Walk ("Долгий путь") Серсея Баратеон (Ланнистер), Дейнерис Таргариен и Джон Сноу идут к своим тронам.