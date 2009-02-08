Мужчина задохнулся в гараже выхлопными газами
12:22, 08 февраля 2009Общество
1605 0
Место трагедии - Красноперекопск
В крымском городе Красноперекопск из-за отравления выхлопными газами автомобиля в собственном гараже погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел на территории гаражного кооператива «Сигнал».
Тело мужчины, 1978 года рождения, было найдено в гараже вчера.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter