Мужчина задохнулся в гараже выхлопными газами

В крымском городе Красноперекопск из-за отравления выхлопными газами автомобиля в собственном гараже погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, несчастный случай произошел на территории гаражного кооператива «Сигнал».

Тело мужчины, 1978 года рождения, было найдено в гараже вчера.