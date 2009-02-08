В Донецкой области более 60% детей-сирот не имеют жилья

В Донецкой области (по состоянию на начало января 2009 года) 37%, или 4414 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют жилье, остальные 63% - нет.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, из 4414 детей данной категории, 2956 человек имеют государственное закрепленное жилье, а 1458 - собственное и приватизированное.

В пресс-службе отметили, что в Донецкой области важным направлением работы служб по делам детей является как раз защита жилищных и имущественных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, число таких детей на первичном учете всего 11940 человек.

На протяжении 2008 года было проверено сохранение все 100% жилья, которое принадлежит детям. Службами по делам детей предотвращены 19 случаев незаконной продажи жилья, в суд было направлено 10 исков.

На квартирном учете сейчас находится 499 лиц из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из них на протяжении 2008 года поставлено на учет 267 человек. Получили жилье на протяжении 2008 года - 85 человек.