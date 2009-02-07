Коммунисты хотят национализовать Херсонский машзавод

Фракция КПУ в Верховной Раде Украины подготовила проект постановления о национализации ООО «Херсонский машиностроительный завод» (ХМЗ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе митинга солидарности, организованного профсоюзом ХМЗ, сообщил народный депутат Украины (фракция КПУ) Андрей НАЙДЕНОВ.

«Мы подготовили проект постановления национализации комбайнового завода (ХМЗ – УНИАН), и только после его рассмотрения стоит рассматривать изменения в бюджет, касающиеся финансирования поддержки сельхозмашиностроения. Мы считаем, что на предприятие должен поступить госзаказ», - сказал А.НАЙДЕНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Херсоне рабочие нескольких предприятий провели митинг солидарности. В акции участвовали рабочие ХМЗ, ОАО «Херсонский хлопчатобумажный комбинат», ГП «Херсонский морской торговый порт» и представители Херсонского нефтеперерабатывающего завода.

На митинге была принята резолюция, в которой в очередной раз рабочие настаивали на национализации ХМЗ, госзаказе на производство и полное погашение долгов по заработной плате.

3 февраля рабочие ХМЗ взяли штурмом офис предприятия, требуя выплатить задолженность по заработной плате и передать завод в госсобственность.

Херсонская облгосадминистрация также предложила владельцу ХМЗ передать предприятие в госсобственность. В Херсонской ОГА считают, что руководство ХМЗ неспособно оценить ситуацию и не желает искать пути выхода предприятия из кризиса.

Справка УНИАН. ООО «Херсонский машиностроительный завод» входит в структуру ООО «НПП «БелоцерковМАЗ» (Белая Церковь). Предприятие является единственным в Украине производителем зерноуборочных комбайнов «Славутич».